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В Екатеринбурге таксиста приговорили к восьми годам колонии за убийство пассажира

1 мая 2017 года между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за несогласия по оплате за проезд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего водителя такси, убившего в мае 2017 года своего пассажира, к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Ленинский районный суд города Екатеринбурга на основании доказательств, представленных стороной обвинения, вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан Ойбека Носирова 1979 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Ленинский районный суд города Екатеринбурга назначил Ойбеку Носирову наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 1 мая 2017 года около девяти часов вечера подсудимый подвозил 29-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в Екатеринбурге. Между водителем и пассажиром произошел конфликт из-за несогласия по оплате за проезд в такси, после чего Носиров ударил пассажира отверткой в области груди и головы. Последний умер на месте.

В ведомстве уточнили, что в ноябре 2017 года Ленинский районный суд уже рассматривал это дело и вынес обвинительный приговор Носирову, но вышестоящий суд его отменил, вернув уголовное дело в суд на новое рассмотрение.

Теги
РоссияСвердловская область
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