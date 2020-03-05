Представители 15 стран принимают участие в кинофестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская премьера анимационного фильма "Прочь" латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса откроет в четверг программу XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске. Всего в кинофестивале участвуют представители более 15 стран, сообщила ТАСС исполнительный директор кинофестиваля Лариса Журавлева.

"5 марта пройдет открытие детской программы "Твое кино". "Звездная дорожка" и торжественная церемония открытия "Духа огня" запланированы на вечер 6 марта", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, программа состоит из более чем 170 кинопоказов. "В кинофестивале примут участие представители более 15 стран. В частности, из Украины, Финляндии, Португалии, Индии, Бразилии, Канады, Испании, Франции, Швейцарии, Аргентины, России", - добавила Журавлева.

Анимационный фильм "Прочь" латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса, которым в четверг откроется программа "Твое кино", рассказывает об оказавшемся на таинственном острове мальчике, путешествующем на мотоцикле в компании "маленькой птички".

Также состоятся фестиваль замещающих семей и детей, оставшихся без попечения родителей, мастер-классы российского актера театра и кино Владимира Киммельмана, творческая лаборатория "Курс на кино" с участием режиссеров Марины Поддубной и Яны Скопиной и мастер-классы по комиксам и творческие встречи с художником-иллюстратором Евгением Яковлевым.

Вечером 5 марта состоится предпремьера первого сериала о выдающихся земляках ХМАО, который в 2019 году был снят в Югре при поддержке Русского географического общества (РГО). Цикл состоит из пяти серий по 10-12 минут каждая. Их героями стали, в частности, первооткрыватель нефти в Югре Фарман Салманов, купец и меценат Василий Земцов, геолог, первооткрыватель Приполярного Урала Александр Алешков. В основу сюжета положены реальные истории из жизни известных людей, которые реконструированы в игровых сценах с использованием архивных фото- и видеоматериалов, документов из государственного архива и личных коллекций. Для исполнения игровых сцен были задействованы актеры.

О фестивале

XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" продлится в Ханты-Мансийске до 9 марта. Тема фестиваля в нынешнем году - "Пусть всегда будет... Мировое детское и юношеское кино". Картиной открытия стала лента двукратного обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля, итальянского режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио". Среди нововведений - показ сериалов, которые еще не вышли на телевидении.

В международном конкурсе и конкурсе российских дебютов участвуют по восемь картин. В частности, среди отечественных - ленты "Холодно" Авдотьи Александровой, "Котел" Евы Басс, "Аутло" Ксении Ратушной и другие. В международном конкурсе картины - "Двадцатый век" режиссера Мэттью Рэнкина (Канада), "Метаморфоза птиц" Катарины Вашконселуш (Португалия), "Чудеса в Монфермей" Жанны Балибар (Франция), "Преступный человек" Дмитрия Мамулии (Россия-Грузия) и другие. Международное жюри возглавил гонконгский режиссер Энн Хуэй.

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.