Свердловские власти планируют привлечь в развитие первичного звена медицины 25 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Финансовое обеспечение формирования и развития инфраструктуры первичного звена здравоохранения в Свердловской области составит в 2020-2024 годах ориентировочно 25 млрд рублей. Соответствующий проект региональной программы модернизации первичного звена уже направлен в Минздрав РФ, сообщил департамент информационной политики региона в четверг.

"Ориентировочно финансовое обеспечение формирования и развития инфраструктуры первичного звена составит в 2020-2024 годах около 25 млрд рублей. Только на оборудование из этой суммы планируется направить почти 10 млрд рублей. Остальные средства пойдут на покупку автомобилей, в том числе "скорых", а также на строительство и капитальный ремонт больниц и поликлиник", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора области Павла Крекова. В проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на ближайшие годы включены 19 новых объектов.

На заседании регионального правительства в четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения уже разработан и направлен в Минздрав России.

В департаменте информационной политики региона ТАСС пояснили, что средства планируется выделить как из регионального, так и федерального бюджета, причем большая часть средств по проекту должна поступить из федеральных средств.

"У нас сильное здравоохранение, хорошая материально-техническая база, развитая высокотехнологичная медицинская помощь. Необходимо весь этот потенциал направить на развитие первичного звена, чтобы вывести его на новый качественный уровень. А для этого необходимо навести порядок с размещением медицинских организаций, они не должны находиться в неприспособленных помещениях", - приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Губернатор поручил уделить приоритетное внимание созданию новых и ремонту действующих объектов, оснащению их необходимым оборудованием и техникой.