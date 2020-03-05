Антипинский НПЗ в 2020 году планирует увеличить переработку на 45%

ТАСС, 5 марта. Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) планирует увеличить объем переработки в 2020 году на 45%, до 7,1 млн тонн. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

18 мая 2019 года НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом, обозначив сумму требований по делу - 346,4 млрд рублей. Позднее к делу присоединились кредиторы завода - "Абсолют банк", Московский кредитный банк и другие. 30 декабря Антипинский НПЗ признан банкротом, на предприятии введена процедура конкурсного производства.

"В 2019 году Антипинский НПЗ переработал 4,9 млн тонн нефти. Предприятие произвело 2,8 млн тонн светлых нефтепродуктов, в том числе 1,6 млн тонн дизельного топлива. В 2020 году завод планирует увеличить объем переработки нефти на 45% - до 7,1 млн тонн, а выпуск дизельного топлива на 58% - до 2,6 млн тонн", - сообщили на предприятии.

В пресс-службе уточнили, что НПЗ полностью обеспечен сырьем ООО "Сокар Энергоресурс". "Договор с компанией позволяет заводу исполнять взятые на себя обязательства, в том числе в полном объеме и в срок выплачивать заработную плату более чем 2 тыс. сотрудникам. В целях обеспечения безопасности технологического процесса и сохранения стоимости активов завода в 2020 году планируется проведение необходимых ремонтов", - добавили там.

В конце 2019 года губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что на 2020 год предприятие получило заявки на переработку 7,5 млн тонн нефти.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. В мае предприятие остановило работу из-за проблем с финансированием, тогда же завод перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. Производство было возобновлено 18 июля по давальческой схеме, при которой завод перерабатывает нефть, закупленную "Сокар Энергоресурс" (совместное предприятие Сбербанка и группы отраслевых инвесторов, которому сейчас принадлежит 80% акций НПЗ). При этом завод не имеет права собственности ни на нефть, ни на нефтепродукты, зарабатывает он только на стоимости переработки.