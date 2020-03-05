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"Далур" планирует увеличить производство скандия в 3,7 раза в 2020 году

В компании прогноз обосновывают особенностью месторождений, которые будут отрабатываться в этом году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Компания "Далур" в Курганской области (входит в АО "Атомредметзолото", АРМЗ) планирует добыть в 2020 году одну тонну скандия, увеличив добычу в 3,7 раза - с 270 кг в 2019 году, сообщил в четверг ТАСС начальник отдела по связям с общественностью и региональными органами власти АРМЗ Юрий Мурашко. Он пояснил, что этот объем является значительным, поскольку мировой рынок скандия в целом составляет 15-23 тонны в год.

Скандий - ценный, но редкий металл. Среднее его содержание в земной коре - не более 10 граммов на тонну. В итоге его цена в несколько раз превышает стоимость золота. Именно поэтому он применяется очень ограниченно, главным образом в аэрокосмической индустрии, где высокая твердость и прочность скандиевых сплавов перевешивают соответствующий рост цен.

"Мы надеемся, что к концу года мы выйдем на "Далуре" на производство одной тонны скандия, это по оптимистичному прогнозу. <…> В прошлом году было порядка 270 кг", - сказал он.

Мурашко отметил, что такой прогноз связан с особенностью месторождений, которые будут отрабатываться в этом году. "Мы предполагаем, что на тех залежах урановых месторождений, которые будут отрабатываться в 2020 году, содержания скандия больше, чем на тех залежах, которые отрабатывались в 2019 году", - сказал он.

Добыча скандия происходит из растворов подземного выщелачивания урана. О наличии скандия на отрабатывающихся методом скважинного подземного выщелачивания урановых месторождениях в Курганской области было известно достаточно давно. На первом этапе реализации проекта в 2014 году было подтверждено промышленное содержание редкоземельного элемента, в 2017 году заработала опытно-промышленная установка. Компания "Далур" уже провела реконструкция участка попутного извлечения скандия.

Сроки освоения Добровольного месторождения

 "Далур" планирует начать промышленную добычу на Добровольном месторождении урана в Звериноголовском районе Курганской области в 2026 году, сообщил Мурашко.

"По оптимистичным прогнозам, в 2026 году начнется уже промышленная отработка [на Добровольном месторождении] - к тому времени там будут построены необходимые производственные объекты, будет создано более 200 рабочих мест для местного населения. <…> [Разведка] началась в ноябре 2019 года и в принципе должна закончиться к октябрю 2020 года, <…> в конце года планируем начать опытно-промышленные работы на той части месторождения, которая не находится в затопляемой зоне", - сказал он.

Сейчас на месторождении продолжаются геологоразведочные работы, всего будет пробурено 238 разведочных скважин, сообщил Мурашко. "Небольшая часть месторождения попадает в затопляемую зону реки Тобол, и по итогам геологоразведочных работ будет принято окончательное решение - будем ли мы вообще на той части месторождения что-то добывать", - пояснил он.

Ранее, по словам Мурашко, проект прошел общественные слушания, на которых планы компании в отношении месторождения были одобрены. "У нас все соответствующие документы есть, и Главгосэкспертизу мы уже на опытный участок прошли, и общественные слушания - большинство слушателей все наши планы, в том числе оценку воздействия на окружающую среду, одобрили", - отметил он.

Компания "Далур" занимается промышленной эксплуатацией и разработкой месторождений на Зауральском урановорудном районе. Добыча здесь ведется методом скважинного подземного выщелачивания.

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РоссияКурганская область
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