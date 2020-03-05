Предпремьерный показ сериала о выдающихся земляках Югры прошел на кинофестивале "Дух Огня"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Предпремьерный показ первого документально-игрового сериала о выдающихся земляках, снятого в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре при поддержке Русского географического общества (РГО), прошел в четверг вечером в Ханты-Мансийске в рамках программы XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня". Было показано четыре из пяти серий, об этом на встрече со зрителями сообщил продюсер Дмитрий Сотников.

Съемки велись в рамках проекта "Были" РГО на территории Югры, Пермского края, Свердловской и Тюменской областей. Некоторые сцены были сняты в музеях, например, архитектурно-этнографическом музее "Хохловка" в Перми. Цикл состоит из пяти серий 10-12 минут каждая. Их героями стали, в частности, первооткрыватель нефти в Югре Фарман Салманов, купец и меценат Василий Земцов, геолог, первооткрыватель Приполярного Урала Александр Алешков. В основу сюжета положены реальные истории из жизни известных людей, которые реконструированы в игровых сценах с использованием архивных фото- и видеоматериалов, документов из государственного архива и личных коллекций. Для исполнения игровых сцен были задействованы актеры.

"Сегодня показано четыре серии. Пятая, про Фармана Салманова, еще находится в монтаже. Проект получил грант губернатора Югры на эти цели", - сказал Сотников.

По его словам, хронометраж фильмов 10-12 минут обусловлен попыткой удобней донести информацию о земляках. "Сегодня многие люди смотрят именно короткие ролики, фильмы, поэтому и мы решили сдедать в таком хронометраже", - сообщил он.

Планируется, что все пять короткометражных фильмов будут опубликованы на сайте Российского географического общества, а также на канале проекта в YouTube.

О фестивале

XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. Тема фестиваля в нынешнем году - "Пусть всегда будет... Мировое детское и юношеское кино". Картиной открытия стала лента двукратного обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля, итальянского режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио". Среди нововведений - показ сериалов, которые еще не вышли на телевидении.

В международном конкурсе и конкурсе российских дебютов участвуют по восемь картин. В частности, среди отечественных - ленты "Холодно" Авдотьи Александровой, "Котел" Евы Басс, "Аутло" Ксении Ратушной и другие. В международном конкурсе картины - "Двадцатый век" режиссера Мэттью Рэнкина (Канада), "Метаморфоза птиц" Катарины Вашконселуш (Португалия), "Чудеса в Монфермей" Жанны Балибар (Франция), "Преступный человек" Дмитрия Мамулии (Россия-Грузия) и другие. Международное жюри возглавил гонконгский режиссер Энн Хуэй.

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.