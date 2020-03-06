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В Челябинской области загорелся цех с пиломатериалами

Площадь возгорания составила 600 кв. метров, пострадавших нет

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в производственном цехе в деревне Казанцево Челябинской области, возгорание локализовано на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня утром силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на ликвидации пожара по повышенному номеру сложности. На момент прибытия подразделений пожарной охраны горели открытым пламенем пиломатериалы и оборудование в производственном одноэтажном здании. По предварительным данным, позднее обнаружение и сообщение о пожаре позволили огню распространиться на всю территорию строения. <…> Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что тушение пожара осложнялось отсутствием наружного водоснабжения в непосредственной близости от очага: ближайший пожарный гидрант располагался на расстоянии 3 км.

Теги
РоссияЧелябинская область
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