В Челябинской области загорелся цех с пиломатериалами

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в производственном цехе в деревне Казанцево Челябинской области, возгорание локализовано на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня утром силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона работали на ликвидации пожара по повышенному номеру сложности. На момент прибытия подразделений пожарной охраны горели открытым пламенем пиломатериалы и оборудование в производственном одноэтажном здании. По предварительным данным, позднее обнаружение и сообщение о пожаре позволили огню распространиться на всю территорию строения. <…> Пожар был локализован на площади 600 квадратных метров, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что тушение пожара осложнялось отсутствием наружного водоснабжения в непосредственной близости от очага: ближайший пожарный гидрант располагался на расстоянии 3 км.