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Курганская область будет получать 1 млрд рублей ежегодно на реализацию программы развития

Программу социально-экономического развития области на 2020-2024 годы утвердил во время рабочего визита в регион премьер-министр РФ Михаил Мишустин

ТАСС, 6 марта. Курганская область будет тратить на реализацию индивидуальной программы развития 1,02 млрд рублей в год. Из них 1 млрд рублей будет поступать ежегодно из федерального бюджета, 20,41 млн рублей - из областного, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора региона.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы во время рабочего визита в регион. На ее реализацию запланировано дополнительное финансирование в объеме 5 млрд рублей, однако не уточнялось, будет ли это единоразовый трансферт или регион получит субсидию частями.

"Финансовое обеспечение выполнения мероприятий индивидуальной программы на 2020-2024 годы запланировано в сумме 5 млрд 102,05 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета по 1 млрд рублей ежегодно, из областного бюджета - в сумме 20,41 млн рублей ежегодно", - сказали в пресс-службе.

В правительстве области отмечают, что на данном этапе ведется работа по принятию необходимых правовых актов на уровне Российской Федерации, в том числе связанных с предоставлением региону финансовой помощи.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в ходе реализации программы планируется создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на площадке Курганского машиностроительного завода, заняться развитием государственных и частных промышленных парков. Также в планах - поддержка промышленности, агропромышленного комплекса и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (МСП) за счет предоставления субсидий на первоначальный взнос по договорам лизинга и предоставление займов на проекты по внедрению современных технологий, создание новых продуктов и организацию импортозамещающих производств. Кроме того, запланированы докапитализация финансовых организаций, развитие региональной дорожной сети, инженерной инфраструктуры для жилищного строительства и газификации области.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков отмечал, что большая часть из выделяемых средств будет сконцентрирована на финансировании нескольких инструментов поддержки МСП: создание семи индустриальных парков, возмещение первого взноса по договору лизинга нового оборудования - до 50% стоимости и льготные займы под 3% годовых для небольших инвестиционных проектов.

Ожидаемый эффект

В региональном правительстве уточнили, что в результате реализации программы ожидается увеличение инвестиций в основной капитал (без бюджетных инвестиций) на душу населения до 51,34 тыс. рублей, а также планируется увеличение среднедушевых доходов населения почти до 28 тыс. рублей - в прошлом году этот показатель составил порядка 20 тыс. рублей.

Куратор области министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что одной из основных целей программы является снижение доли населения, у которого доходы находятся ниже прожиточного минимума: с нынешних 19% число таких людей должно снизиться до не более чем 8%. Кроме того, за пять лет в регионе планируют создать около 10 тыс. новых рабочих мест.

Ранее было принято решение оказать поддержку десяти наименее развитым регионам России, где сложилась тяжелая социально-экономическая ситуация - они получат по пять млрд рублей из федерального бюджета до 2024 года. Для этого им необходимо составить индивидуальные программы социально-экономического развития. Первой подписанной премьер-министром РФ стала программа Курганской области, в ее разработке принял участие назначенный в июне 2019 года куратором Курганской области для решения проблем региона министр финансов Антон Силуанов.

Теги
РоссияКурганская область
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