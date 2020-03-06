Два человека госпитализированы с гаффской болезнью в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Двух человек госпитализировали в Тавдинскую центральную районную больницу Свердловской области с редкой гаффской болезнью, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"Двое пациентов - в Тавдинскую ЦРБ. Сейчас переводят в Тюмень", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области ТАСС уточнили, что госпитализированные будут доставлены в токсикологическое отделение ОКБ № 1. "Сейчас по алгоритму предпринимаются все необходимые меры для уточнения всех обстоятельств и возможного наличия других лиц, употреблявших в пищу рыбу, выловленную в Заболотье", - пояснили там.

Гаффскую болезнь на Урале выявили в октябре 2019 года в Тюменской области. С подозрением на опасное заболевание были госпитализированы десять человек, диагноз подтвердился у восьмерых, двое из них находились в реанимации в тяжелом состоянии. Причиной болезни стало употребление в пищу рыбы, выловленной из озера Андреевского. Последние заболевшие были выписаны в декабре прошлого года.

Гаффская болезнь - остро протекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих.

В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

В новость были внесены изменения (11:56 мск) - добавлен комментарий тюменского департамента здравоохранения в третьем абзаце.