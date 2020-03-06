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Суд отложил до 9 апреля дело о ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора

В пятницу на заседание не пришли пострадавшие и свидетели

ЧЕЛЯБИНСК, 6 марта. /ТАСС/. Суд в Челябинской области начал рассматривать по существу уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего заместителя губернатора региона Андрея Косилова. По итогам состоявшегося в пятницу заседания объявлен перерыв до 9 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

"Сегодня в Аргаяшском районном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Андрея Косилова. В рассмотрении объявлен перерыв до 9 апреля, потому что в суд не явились пострадавшие и свидетели", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, ДТП произошло 28 июля 2019 года на 18-м километре автодороги Байрамгулово - Миасс - Карабаш. Косилов, управляя автомобилем Lexus, совершил столкновение с автомашиной Lada. В результате аварии здоровью водителя и пассажирки автомобиля Lada причинен тяжкий вред здоровью.

Косилов занимал пост замгубернатора Челябинской области с 1996 по 2010 год, затем возглавил агрохолдинг "Равис".

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