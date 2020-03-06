Режиссер "Пиноккио" дистанционно представит свой фильм на фестивале в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Создатели итальянской картины "Пиноккио", российская премьера которой состоится в пятницу в Ханты-Мансийске на открытии XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", представят ленту зрителям дистанционно, по видеосвязи, сообщила журналистам в пятницу вице-президент фестиваля, директор программ Мария Зверева.

"К сожалению, коронавирус внес свои коррективы. У нас должен был быть сюрприз: на сцене должны были быть герои картины ["Пиноккио"] <...>. Но Италию практически закрыли. Увы, они будут только в виде видеообращения", - сказала Зверева.

Как пояснила ТАСС исполнительный директор кинофестиваля "Дух огня" Лариса Журавлева, "из-за коронавируса в Ханты-Мансийск не смогли приехать режиссер "Пиноккио" Маттео Гарроне и главный герой ленты Роберто Бениньи.

"Также не смогла приехать Энн Хуэй из Гонконга (Китай). Она должна была быть председателем международного жюри", - сказала Журавлева.

О новом коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

О фестивале

XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. Тема фестиваля в нынешнем году - "Пусть всегда будет... Мировое детское и юношеское кино". Картиной открытия стала лента двукратного обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля, итальянского режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио". Среди нововведений - показ сериалов, которые еще не вышли на телевидении.

В международном конкурсе и конкурсе российских дебютов участвуют по восемь картин. В частности, среди отечественных - ленты "Холодно" Авдотьи Александровой, "Котел" Евы Басс, "Аутло" Ксении Ратушной и другие. В международном конкурсе картины - "Двадцатый век" режиссера Мэттью Рэнкина (Канада), "Метаморфоза птиц" Катарины Вашконселуш (Португалия), "Чудеса в Монфермей" Жанны Балибар (Франция), "Преступный человек" Дмитрия Мамулии (Россия-Грузия) и другие. Международное жюри возглавил гонконгский режиссер Энн Хуэй.

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.