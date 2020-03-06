{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Режиссер "Пиноккио" дистанционно представит свой фильм на фестивале в Югре

Из-за коронавируса в Ханты-Мансийск также не смог приехать главный герой ленты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Создатели итальянской картины "Пиноккио", российская премьера которой состоится в пятницу в Ханты-Мансийске на открытии XVIII Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", представят ленту зрителям дистанционно, по видеосвязи, сообщила журналистам в пятницу вице-президент фестиваля, директор программ Мария Зверева.

"К сожалению, коронавирус внес свои коррективы. У нас должен был быть сюрприз: на сцене должны были быть герои картины ["Пиноккио"] <...>. Но Италию практически закрыли. Увы, они будут только в виде видеообращения", - сказала Зверева.

Как пояснила ТАСС исполнительный директор кинофестиваля "Дух огня" Лариса Журавлева, "из-за коронавируса в Ханты-Мансийск не смогли приехать режиссер "Пиноккио" Маттео Гарроне и главный герой ленты Роберто Бениньи.

"Также не смогла приехать Энн Хуэй из Гонконга (Китай). Она должна была быть председателем международного жюри", - сказала Журавлева.

О новом коронавирусе

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

О фестивале

XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. Тема фестиваля в нынешнем году - "Пусть всегда будет... Мировое детское и юношеское кино". Картиной открытия стала лента двукратного обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля, итальянского режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио". Среди нововведений - показ сериалов, которые еще не вышли на телевидении.

В международном конкурсе и конкурсе российских дебютов участвуют по восемь картин. В частности, среди отечественных - ленты "Холодно" Авдотьи Александровой, "Котел" Евы Басс, "Аутло" Ксении Ратушной и другие. В международном конкурсе картины - "Двадцатый век" режиссера Мэттью Рэнкина (Канада), "Метаморфоза птиц" Катарины Вашконселуш (Португалия), "Чудеса в Монфермей" Жанны Балибар (Франция), "Преступный человек" Дмитрия Мамулии (Россия-Грузия) и другие. Международное жюри возглавил гонконгский режиссер Энн Хуэй.

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Теги
ИталияРоссияХанты-Мансийский автономный округРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Суд отложил до 9 апреля дело о ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора
В пятницу на заседание не пришли пострадавшие и свидетели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС