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Во время российско-киргизской конференции в Екатеринбурге планируют провести бизнес-форум

IX Российско-киргизская межрегиональная конференция пройдет в сентябре 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Свердловские власти планируют провести отдельный форум для бизнесменов в Екатеринбурге во время IX Российско-киргизской межрегиональной конференции, которая пройдет в сентябре этого года. Об этом сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Василий Козлов на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

Решение о проведении перекрестного года России и Киргизии было принято в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Киргизию в марте 2019 года. Он отмечал, что программа года включает более 200 мероприятий, которые пройдут в России и Киргизии, и будут нацелены на активизацию двустороннего взаимодействия, прямых дружеских контактов граждан нашей страны. В частности, речь шла о проведении межрегиональной конференции в Екатеринбурге.

"Мы хотим провести форум для бизнесменов, который касается работы киргизских предприятий на нашем рынке и наших предприятий в Киргизии", - сказал Козлов, отвечая на вопрос о мероприятиях, которые готовит правительство региона в рамках конференции. Он добавил, что организация проведения подобного форума ведется совместно с Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП) .

Президент УТПП Андрей Беседин пояснил ТАСС, что поможет наладить диалог между предпринимателями и даст им возможность провести очные переговоры. По его словам, уже на следующей неделе палата представит концепт мероприятия генеральному консулу Киргизской Республики в Екатеринбурге и отметил, что именно бизнес-форум должен стать ключевым мероприятием конференции.

Дополнительно Козлов рассказал, что в рамках конференции планируется провести второй форум ректоров России и Кыргызстана, в котором примут участие более 50 ректоров с российской стороны. "Не исключено, что возглавит российской представительство ректор МГУ Виктор Садовничий", - добавил Козлов. Также на конференции проведут форум молодых лидеров и ряд мероприятий, посвященных цифровизации, сотрудничеству в сельском хозяйстве.

Теги
КиргизияРоссияСвердловская область
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