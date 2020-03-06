Весь транспорт в Югре с 3 по 12 мая будет бесплатным для ветеранов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Проезд по территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с 3 по 12 мая будет бесплатным для инвалидов и участников Великой Отечественной войны и их сопровождающих, соответствующее постановление приняло на заседании в пятницу правительство ХМАО.

В частности, ветеранам будут выдаваться бесплатные билеты на самолеты, поезда и водный транспорт, говорится в сообщении регионального департамента общественных и внешних связей.

"Бесплатный проезд [участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, сопровождающим их лицам] по региону предоставляется с 3 по 12 мая текущего года", - приводятся в сообщении слова губернатора Югры Натальи Комаровой.

Как отметил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Константина Гребешка, такая мера будет предоставлена в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По данным региональных властей, в настоящее время в регионе проживают около 2,1 тыс. ветеранов войны, тружеников тыла, вдов участников и инвалидов войны, блокадников, узников концлагерей.