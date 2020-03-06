Более 850 человек примут участие в лыжном марафоне "Европа - Азия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Более 850 человек зарегистрировались для участия в ежегодном лыжном марафоне "Европа - Азия", который пройдет на базе отдыха "Хрустальная" рядом с Первоуральском Свердловской области 7 марта. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС директор марафона Дмитрий Чукреев.

"На сегодняшний день зарегистрировалось 857 участников, самому возрастному - 75 лет, самому молодому - 6 лет. Участвуют представители 149 городов нашей страны и четырех зарубежных стран - Казахстана, Германии, Финляндии и Великобритании. Это профессиональные лыжники - участники Олимпийских игр, призеры и победители чемпионатов мира. Ожидаем участие Антона Шипулина, Ивана Алыпова", - сказал Чукреев.

Он уточнил, что традиционно забеги пройдут на четырех дистанциях - 2 км (для детей), 15 км, 35 км и марафонской - 50 км. На марафонскую дистанцию заявились 442 участника.

Президент Федерации лыжных гонок Свердловской области Андрей Евтюхов уверен, что на момент старта марафона число участников превысит тысячу человек.

"У нас заготовлено 1200 стартовых пакетов, надеемся, что к моменту старта марафона мы соберем это количество, потому что участники сейчас в очереди стоят за стартовыми пакетами", - сказал он, добавив, что призовой фонд марафона в 2020 году превышает миллион рублей.

Лыжный марафон "Европа - Азия" пройдет в 38-й раз. Он был впервые проведен в 1984 году. В разные годы в нем принимали участие призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр Сергей Чепиков, Иван Алыпов, Игорь Бадамшин, Андрей Кириллов, Николай Панкратов, Владимир Юрин, Наталья Фурлетова, Ирина Складнева, Григорий Меньшенин, Роман Виролайнен, Андрей Кондрышев.