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В Свердловской области с оторвавшейся льдины спасли 20 рыбаков

Инцидент произошел на Белоярском водохранилище

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Спасатели доставили на берег 20 рыбаков, которые оказались на оторвавшейся льдине в Белоярском водохранилище в Свердловской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о том, что на льдине вдали от берега находятся 20 человек поступила в 11:15. На место происшествия оперативно были направлены спасатели - 18 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники.

"К настоящему моменту все рыбаки доставлены на берег", - сказали в пресс-службе.

Теги
РоссияСвердловская область
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