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Госпитализированные с гаффской болезнью в Тюменской области ели рыбу из зараженного озера

В их состоянии наблюдаются улучшения

ТАСС, 10 марта. Госпитализированные в Тюменской области из-за редкой гаффской болезни двое человек ели рыбу из Андреевского озера, из которого запрещен вылов до ноября 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

В Тавдинскую центральную районную больницу в Свердловской области 6 марта доставили двух человек с признаками гаффской болезни, потом их перевели в Тюмень. Это второй за последнее время случай регистрации гаффской болезни. Предыдущая вспышка была зафиксирована в октябре 2019 года в Тюменской области. Тогда заболели восемь человек, причина - употребление в пищу рыбы, выловленной из Андреевского озера.

"В ходе расследования установлено, что в период с 10 по 13 февраля 2020 года заболевшие в составе бригады обеспечивали подготовку и вылов рыбы на озере Андреевском Тобольского района с целью ежеквартального мониторинга. Один из заболевших подтвердил факт употребления рыбы из озера Андреевского", - говорится в сообщении.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения уточнили ТАСС, что пациенты продолжают лечение в палате реанимации и интенсивной терапии токсикологического отделения областной клинической больницы № 1. Их состояние стабильное, однако наблюдаются улучшения.

Гаффская болезнь - остро протекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц, питающихся больной рыбой. Зараженная рыба является токсичной для людей, однако сама болезнь не передается от человека к человеку, и заболевшие не представляют опасности для окружающих. В течение трех суток у заразившихся наблюдаются признаки пищевого отравления, затем начинаются судороги, могут отказать внутренние органы. В 1-2% случаев заболевание оканчивается смертью.

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РоссияТюменская областьСвердловская область
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