"Супрематический крест" Покраса Лампаса в Екатеринбурге не пережил зиму

"Арт-объект, к сожалению, не смог перезимовать, не выдержал нашей уральской зимы и работы снегоуборочных машин", - сказала она.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. "Супрематический крест" художника-каллиграфа Покраса Лампаса, который он летом прошлого года нарисовал на площади в Екатеринбурге, не пережил уральскую зиму и практически полностью стерся. От граффити на брусчатке остались едва различимые участки, сообщила во вторник ТАСС координатор фестиваля Stenograffia, в рамках которого создавался арт-объект, Анна Клец.

По словам Клец, восстанавливать граффити пока не планируется. "На данный момент мы не планируем восстанавливать объект, так как это требует огромных ресурсов, а у нас их пока нет", - добавила она.

В июле 2019 Покрас Лампас расписал Площадь Первой пятилетки в Екатеринбурге цитатами из манифеста Казимира Малевича. Спустя несколько дней коммунальные службы начали закрашивать граффити, занимавшую свыше 6,5 тыс. кв. м, залив примерно десятую ее часть гудроном. В октябре художник вернулся в Екатеринбург и отреставрировал арт-объект.

Покрас Лампас (Арсений Пыженков - прим. ТАСС) - основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.