{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Супрематический крест" Покраса Лампаса в Екатеринбурге не пережил зиму

Восстанавливать арт-объект пока не планируется

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. "Супрематический крест" художника-каллиграфа Покраса Лампаса, который он летом прошлого года нарисовал на площади в Екатеринбурге, не пережил уральскую зиму и практически полностью стерся. От граффити на брусчатке остались едва различимые участки, сообщила во вторник ТАСС координатор фестиваля Stenograffia, в рамках которого создавался арт-объект, Анна Клец.

"Арт-объект, к сожалению, не смог перезимовать, не выдержал нашей уральской зимы и работы снегоуборочных машин", - сказала она.

На эту тему

По словам Клец, восстанавливать граффити пока не планируется. "На данный момент мы не планируем восстанавливать объект, так как это требует огромных ресурсов, а у нас их пока нет", - добавила она.

В июле 2019 Покрас Лампас расписал Площадь Первой пятилетки в Екатеринбурге цитатами из манифеста Казимира Малевича. Спустя несколько дней коммунальные службы начали закрашивать граффити, занимавшую свыше 6,5 тыс. кв. м, залив примерно десятую ее часть гудроном. В октябре художник вернулся в Екатеринбург и отреставрировал арт-объект.

Покрас Лампас (Арсений Пыженков - прим. ТАСС) - основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
В отделе полиции в Тюмени найден мертвым оперуполномоченный
По факту инцидента проводится проверка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС