В Челябинской области задержали подозреваемых в краже машин на 10 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 10 марта. /ТАСС/. Полиция в Челябинской области задержала двух подозреваемых в угоне автомобилей на сумму около 10 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главного управления МВД России по региону.

"Двое жителей Челябинска 1961 и 1977 г. р. задержаны при попытке угона. Установлена их причастность к совершению еще ряда краж. <...> В отношении подозреваемых в хищении порядка 10 автомобилей возбуждены уголовные дела, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во время обысков по делу изъяты специальные технические средства для угона, а также несколько машин представительского класса с измененными идентификационными номерами на общую сумму около 10 млн рублей.