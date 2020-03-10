Экс-солист группы Bad Boys Blue выступит на фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Американский певец Кевин МакКой - экс-музыкант популярной в 1980-е годы группы Bad Boys Blue - выступит в Екатеринбурге на фестивале Ural Music Night, который начнется днем 26 июня и завершится в ночь с 26 на 27 июня, сообщил во вторник ТАСС пресс-атташе проекта Григорий Колмогоров.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль - в прошлом году он собрал около 300 тыс. зрителей на более чем 100 площадках. Кевин МакКой - певец, композитор, продюсер и экс-солист группы Bad Boys Blue, которая была создана в 1984 году в Кельне и выпустила около тридцати хитов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе США.

"Кевин МакКой выступит на площадке Disco-land [на Ural Music Night]. В компании с ним [выступят] наши молодые музыканты. Формат - 1980-1990-х годов, легкая музыка", - сказал Колмогоров, уточнив, что площадка будет расположена в районе улиц Вайнера и Попова.

Хедлайнером Ural Music Night 2020 станет певица Елка, которая выступит на завершающем этапе фестиваля и встретит вместе с уральцами рассвет на акции "Светает". Кроме того, как отмечается на сайте фестиваля, на площадке "IV Open-air международного фестиваля World music "Изумрудный город" у Главпочтамта соберутся поклонники фолка - здесь выступят группы "Отава Е" (Санкт-Петербург), MVF Band (Армения), "Изумруд" (Екатеринбург) и группа "Начни с Начала" (Пермь). Также уже известно, что на площадке "The Beatles" выступят группы Billy"s Band, "Старый приятель" и Zebra Band.

О фестивале

Фестиваль Ural Music Night 2020 выиграл президентский грант на 40 млн рублей, в целом же на его организацию потребуется более 123 млн рублей. В этом году в рамках предварительной программы фестиваля впервые пройдет профессиональная конференция для музыкантов и специалистов музыкальной индустрии.

В 2020 году организаторы планируют собрать не менее 220 тыс. гостей. Запланирована работа 80 площадок фестиваля с бесплатным входом. "Музыка всех жанров и стилей на воде, на суше и в воздухе - на площадях и крышах, в десятках баров и кафе, на ступенях театров и в подземельях старинных зданий, в библиотеках и скверах, из окон гостиниц и с балкона Оперы", - говорится о предстоящем фестивале на сайте проекта.

В 2018 году мероприятие вышло на международный уровень - тогда на его площадках впервые выступили 2 тыс. музыкантов из 20 стран. Проект стал лауреатом премии bema 2018 в номинации "Лучший проект, проводимый не в Москве".