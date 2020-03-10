Системы С-400 "Триумф" поступят в полк в Свердловской области до конца октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Зенитный ракетный полк в Свердловской области получит системы С-400 "Триумф" до конца октября. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа во вторник.
"Поступление систем запланировано на конец октября 2020 года, что позволит увеличить боевой потенциал зенитного ракетного полка в два раза", - сообщили в пресс-службе.
Расчеты полка уже завершили переподготовку на системы С-400 в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.
В пресс-службе пояснили, что завершающим этапом учебы станут начальные боевые стрельбы в ноябре 2020 года на полигоне Капустин Яр, после чего расчеты вернуться в пункты постоянной дислокации для заступления на боевое дежурство.
В январе в Центральном военном округе сообщили о планах до конца года оснастить системами С-400 два полка в Самарской и Свердловской областях.
С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.