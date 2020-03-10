На Урале ожидаются потепление и снег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Мокрый снег, усиление ветра и потепление ожидаются в регионах Уральского федерального округа. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах и пресс-службах МЧС по региону.

"[В Свердловской области 10 марта] облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами небольшой мокрый снег", - говорится в сообщении Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Уточняется, что за три дня температура воздуха в регионе поднимется до девяти градусов выше нуля, на дорогах возможна гололедица.

В Тюменской области 10 марта, по данным регионального ГУ МЧС, местами ожидаются небольшие осадки: ночью - мокрый снег и снег, днем - снег с дождем, в отдельных районах туман. Температура днем будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов, возможны порывы ветра до 13 м/с. По данным Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в округе 10 марта прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер юго-западный 7-12 м/ с, порывы до 20 м/с. Местами по округу умеренный снег, в отдельных районах метель.

В Курганской области, согласно данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время ожидается потепление до плюс девяти градусов. Местами возможен небольшой мокрый снег, при этом в пятницу, 13 марта порывы ветра могут достигать 16 м/с. По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в Югре 11-12 марта ожидается облачная погода с прояснениями, местами мокрый снег. Температура воздуха днем в Югре ожидается до плюс 5 градусов, а в северных и восточных районах до минус 5 градусов.

Накануне в некоторых районах Челябинской области прошли снегопады, а в некоторых - дождь. Так, по данным регионального Миндортранса, в северных и северо-восточных районах слабый снег начался вечером 9 марта и продолжается до сих пор. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение: ожидается сильное отложение мокрого снега на провода. По данным Главного управления МЧС по региону, 10 марта также прогнозируется гололедица на дорогах.