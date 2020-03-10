Суд обязал снести самострой над станцией метро в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил снести самовольно построенное здание в центре Екатеринбурга над станцией метро "Бажовская" и вернуть земельный участок в муниципальную собственность, сообщила во вторник пресс-служба администрации Екатеринбурга.

"Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 10 марта 2020 года оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области по делу о станции метро "Бажовская". Соответственно, с 10 марта определение суда первой инстанции вступило в силу, с этого дня начался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком (ООО "Промавтосервис") исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного здания в районе перекрестка улиц 8 Марта - Большакова, а также возвращении земельного участка в муниципальную собственность", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, принятое по инициативе главы Екатеринбурга Александра Высокинского решение о сносе самостроя направлено на дальнейшее развитие городского метрополитена. Отсутствие площадки для пересадочной станции "Бажовская" усложнило бы задачу появления третьей линии подземки, связывающей микрорайон Академический, Втузгородок и северный Шарташ.

Строительство станции метро "Бажовская" началось в 1992 году. Предполагалось, что она заработает в 1997 году, но по разным причинам открытие переносилось. В 2003 году было принято решение приостановить строительство "Бажовской", чтобы ускорить ввод других станций екатеринбургского метрополитена.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году, в то время он носил название "Свердловский метрополитен". Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.