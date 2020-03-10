Объявленный в розыск за стрельбу в Нижневартовске мужчина сдался полиции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 марта. /ТАСС/. Мужчина, который с 29 января находился в федеральном розыске за стрельбу из охолощенного автомата во дворе жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), добровольно пришел в полицию. Он помещен под стражу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Он вместе с адвокатом пришел в отдел полиции в Нижневартовске, сознался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ночью 26 января 2020 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке на Омской улице в Нижневартовске. На место происшествия были направлены наряды полиции, однако ни на улице, ни в подъездах жилого дома никто обнаружен не был. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что у одного из участников ночного происшествия в руках находилось оружие, из которого, предположительно, он произвел несколько выстрелов. По предварительным данным, оружие - охолощенный автомат. Стрелявший 29 января был объявлен в федеральный розыск.

В результате стрельбы пострадавших нет. Сотрудники полиции установили личность стрелявшего, им оказался житель дома 1988 года рождения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").