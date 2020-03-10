{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объявленный в розыск за стрельбу в Нижневартовске мужчина сдался полиции

Инцидент произошел ночью 26 января, в результате стрельбы пострадавших нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 марта. /ТАСС/. Мужчина, который с 29 января находился в федеральном розыске за стрельбу из охолощенного автомата во дворе жилого дома в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), добровольно пришел в полицию. Он помещен под стражу, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

"Он вместе с адвокатом пришел в отдел полиции в Нижневартовске, сознался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Ночью 26 января 2020 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о драке на Омской улице в Нижневартовске. На место происшествия были направлены наряды полиции, однако ни на улице, ни в подъездах жилого дома никто обнаружен не был. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что у одного из участников ночного происшествия в руках находилось оружие, из которого, предположительно, он произвел несколько выстрелов. По предварительным данным, оружие - охолощенный автомат. Стрелявший 29 января был объявлен в федеральный розыск.

В результате стрельбы пострадавших нет. Сотрудники полиции установили личность стрелявшего, им оказался житель дома 1988 года рождения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Суд обязал снести самострой над станцией метро в Екатеринбурге
В мэрии отметили, что отсутствие площадки для пересадочной станции "Бажовская" усложнило бы задачу появления третьей линии метрополитена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС