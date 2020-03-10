Более 8 тыс. артиллеристов приступили к учениям в Поволжье, Сибири и на Урале

ТАСС, 10 марта. Более 8 тыс. артиллеристов Центрального военного округа приступили к учениям в регионах Сибири, Урала, Поволжья. Об этом сообщил во вторник журналистам командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

"Более 8 тыс. военнослужащих ракетных войск и артиллерии округа вышли на полигоны в Кемеровской, Оренбургской, Челябинской областях, задействовано свыше 1,7 тыс. единиц техники. В течение месяца военнослужащие проведут ряд тактических учений по выполнению огневых задач в составе разведывательно-ударных и огневых комплексов", - сказал Лапин.

В пресс-службе округа уточнили, что в практических действиях задействованы расчеты ракетных комплексов "Искандер-М", реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", самоходных и буксируемых 152-миллиметровых гаубиц "Мста". "Разведку целей и корректировку огня обеспечивают средства артиллерийской разведки "Зоопарк", СНАР-10, комплексы разведки "Ирония", "Стрелец", "Намотка-КС", а также группировка беспилотных летательных аппаратов "Форпост", "Орлан-10", "Элерон-3", насчитывающая около 30 аппаратов", - добавили ее представители.

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.