Жителя Екатеринбурга подозревают в афере с растительным маслом на 24 млн рублей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Житель Екатеринбурга подозревается в мошенничестве при поставках растительного масла на 24 млн рублей, сообщила ТАСС во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следственным управлением УМВД России по Екатеринбургу расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") в отношении местного жителя, подозреваемого в многомиллионных аферах при поставках оптовых партий растительного масла. По версии следствия, злоумышленник в период с октября 2018 года по декабрь 2019 года от лица подконтрольного ему общества с ограниченной ответственностью входил в доверие к представителям крупных компаний и в ходе переписки предлагал услуги по поставке оптовых партий растительного масла. Денежные средства, перечисленные партнерами в качестве оплаты, он выводил со счетов организации, обналичивая через банкоматы, и использовал по своему усмотрению. Не выполнив договорных обязательств, переставал выходить на связь", - сказала она.

Телефон и сим-карты мошенник хранил в тайнике в парке, снимая деньги со счета. Для маскировки он надевал накладные усы и темные очки, однако полицейским и росгвардейцам удалось задержать его с поличным.

Жертвами афериста стали предприниматели из Приморья и стран ближнего зарубежья. Предварительный ущерб составил 24 млн рублей. В дальнейшем мужчина собирался провернуть такую же аферу с косметологическим оборудованием. "В настоящее время фигурант дал признательные показания. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - добавила Волк.