На Урале снимают фильм о детях войны по книге Крапивина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Художественный фильм о детях Великой отечественной войны по произведению Владислава Крапивина "Тень Каравеллы" планируют снять в Екатеринбурге к ноябрю 2020 года. В съемках принимают участие воспитанники юношеского отряда "Каравелла", действующего на Урале уже около 60 лет, сообщила ТАСС командор отряда и супруга автора повестей Лариса Крапивина.

"Съемки фильма уже начались, первая сцена снята. В течение марта-апреля планируем провести весь зимний съемочный процесс, но есть еще летние съемки. Основной монтаж пойдет летом - где-то август-сентябрь, и нам бы очень хотелось к октябрю-ноябрю фильм закончить, 14 ноября у Владислава Петровича день рождения, хотелось бы успеть", - сказала она, уточнив, что продолжительность киноленты составит около 40 минут.

В официальной группе отряда в социальной сети "ВКонтакте" отмечается, что фильм снимает киностудия отряда "Figa", автором сценария и режиссером выступила Крапивина, главными консультантами фильма - автор книги Крапивин и режиссер Олег Ракович. Основные роли играют дети.

Съемочный процесс

"Подготовительный период [к съемкам фильма] шел с ноября: был кастинг, мы три месяца искали дом, в котором пойдет основная съемка, потому что для автора было принципиально, чтобы в доме были две квартиры, русская печь и галанка - в 21 веке найти дом с печкой-галанкой достаточно непросто. Но чудеса случаются, и такой дом мы нашли, но не в Екатеринбурге - нам предложили [для съемки дома] в Тюмени и Горном Щите. [Выбрали второй вариант], хозяева оказались очень хорошие. В первой сцене принимали участие более 50 человек - и дети, и родители, а вообще, я планирую, что весь основной состав "Каравеллы" - около 100 человек - будут принимать участие", - сказала собеседница агентства.

Крапивина рассказала, что авторам фильма было достаточно сложно найти мальчика на роль главного героя - он должен быть маленьким, но в то же время начитанным, а также иметь актерские способности. "Мы пересмотрели очень много детей и остановились на Жене Казанцеве", - сказала она.

Съемки фильма ведутся на спонсорские средства неравнодушных жителей и семьи Крапивиных, но этого недостаточно. "Мы как раз планируем подать заявку на президентский грант, потому что для съемки, которая будет осуществляться в летний период, нам нужно еще дополнительное оборудование, плюс нам нужно оборудование на озвучивание фильма", - добавила собеседница агентства.

О писателе

Владислав Крапивин - известный советский и российский детский писатель, основатель детского отряда "Каравелла" на Урале. Автор таких произведений как "Мальчик со шпагой", "Журавленок и молнии", "Трое с площади Карронад". В 2014 году писатель удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года Крапивина наградили знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.

Отряд "Каравелла" был организован Крапивиным в 1961 году, писатель руководил ею более 30 лет. Основные направления "Каравеллы" - морское дело, фехтование, история флота. Ранее отряд имел статус пионерской дружины, сейчас здесь по разным направлениям и обучающим программам постоянно занимаются более 200 детей, подростков и юношей из Екатеринбурга.