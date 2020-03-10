Свердловские архивы до конца года оцифруют около 15 млн листов документов о войне

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Свердловские госархивы оцифруют до конца 2020 года около 15 млн листов документов о Великой отечественной войне. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о создании комплекса архивных документов по истории Второй мировой войны, доступного для всего мира. В Свердловской области соответствующие работы архивов ведутся на основании поручения губернатора.

"Самый первый подсчет [по документам] дал нам цифру около 15 млн листов, где содержится информация по Великой отечественной войне. У нас есть возможность в течение этого года поручение президента выполнить: оцифровать эти 15 млн листов и направить электронные образы в Федеральное архивное агентство, где будет концентрироваться весь информационный массив документов по войне", - сказал Капустин.

Для выполнения работ областные архивы получат специальную технику, в частности, хорошие сканеры и сервера для хранения оцифрованных документов.

Он отметил, что среди этих документов будут похоронные письма, конструкторская документация, списки госпиталей и информация о призывниках. Также свердловские архивы направят информацию о труде в годы войны, о предприятиях и советских военнопленных. Ранее Капустин сообщал ТАСС, что в 2016 году архивы получили от австрийцев документы о 60 тыс. военнопленных. Сейчас архивы ждут документы еще о 80 тыс. советских граждан.