Росгвардия в Югре уволила двух сотрудников после нарушений, выявленных прокуратурой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 марта. /ТАСС/. Управление Росгвардии в Ханты-Мансийском автономном округе привлекло к дисциплинарной ответственности 20 сотрудников, двое из которых были уволены в связи с утратой доверия после нарушений, выявленных в ходе прокурорской проверки. Об этом сообщается в среду на сайте прокуратуры Югры.

"Прокуратурой Югры проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО. По выявленным нарушениям закона прокуратурой округа начальнику управления внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено 20 сотрудников Росгвардии, двое из которых уволены в связи с утратой доверия", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения административного законодательства, непринятия сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы мер к недопущению и урегулированию конфликта интересов. "Повсеместной являлась практика проверки и осмотра оружия сотрудниками управления у самих себя, коллег, в том числе замещающих вышестоящие должности, оформления документов на приобретение, хранение и ношение оружия на близких родственников", - отметили в прокуратуре.

В ходе проверки также выявлено, что служащие Росгвардии несвоевременно и недостоверно предоставляли сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.