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В Магнитогорске во время урока умер школьник

СК проводит проверку

ЧЕЛЯБИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Ученик одной из школ Магнитогорска Челябинской области умер в среду во время урока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

"Днем 11 марта в одной из школ города Магнитогорска в ходе урока скончался 17-летний школьник. <…> По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги
РоссияЧелябинская область
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