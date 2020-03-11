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Троим детям из Свердловской области установили протезы по программе "Хочу ходить"

Операции финансировались из средств, собранных в рамках благотворительного аукциона "Екатерининская ассамблея"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Протезы по программе "Хочу ходить" благотворительного фонда "Жизнь в движении" установили троим детям из Свердловской области. Финансирование операций осуществляется из средств, собранных в рамках "Екатерининской ассамблеи", рассказали ТАСС в пресс-службе союза со ссылкой на его вице-президента Михаила Черепанова.

"Екатерининская ассамблея" - благотворительный аукцион, ежегодный проект Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей. Организаторы и благотворители в декабре прошлого года установили рекорд по количеству собранных средств - 86 млн 500 тыс. рублей. Средства в виде гранта были направлены фонду "Жизнь в движении" на реализацию проекта "Хочу ходить", который помогает детям с патологией опорно-двигательной системы встать на ноги.

"Троих ребят уже прооперировали и поставили протезы. Один ребенок уже вернулся в Екатеринбург", - приводят в пресс-службе слова Черепанова. Он добавил, что еще трое ребят готовятся к операции.

В конце декабря 2019 года дети из Свердловской области прибыли в Москву по программе "Хочу ходить" фонда "Жизнь в движении", тогда медики провели первичные осмотры.

"Мы собрали большую сумму в 86,5 млн рублей, и часть средств будет не востребована фондом "Жизнь в движении". Фонд выразил желание передать эти средства в два других свердловских фонда, которые участвовали в конкурсе "Екатерининской ассамблеи" и заняли 2-е и 3-е места", - процитировали Черепанова в пресс-службе.

"Екатерининская ассамблея" проводится с 2011 года, ее главным событием является аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников. Собранные в ходе аукциона средства идут на нужды выбранного на конкурсной основе благотворительного проекта. В 2018 году участники акции собрали более 31 млн рублей, которые направили на покупку переносных аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге.

Теги
РоссияСвердловская область
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