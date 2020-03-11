Челябинского депутата арестовали по обвинению в мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Калининский районный суд Челябинска в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату райсобрания Алесе Субботиной, обвиняемой в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

"Субботиной судом избрана мера пресечения на срок до 10 мая 2020 года", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, в 2011-2015 годах Субботина, являясь риелтором, обманом и злоупотреблением доверием людей незаконно приобрела права собственности на квартиру и долю в квартире. Пострадавшим причинен ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей. Депутату предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") УК РФ.