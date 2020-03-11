СК возбудил дело о махинациях на 38 млн рублей при ремонте дорог в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело о махинациях на сумму не менее 38 млн рублей по государственным контрактам 2017-2018 годов, которые были заключены на ремонт, строительство и реконструкцию дорог в регионе. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

"По материалам Контрольно-счетной палаты Челябинской области прокуратурой проведена проверка использования бюджетных средств, которые были выделены на строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог. Установлено, что начальная цена контрактов завышена не менее чем на 38 млн рублей. В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что контракты были заключены для реализации государственных программ Министерством дорожного хозяйства и транспорта региона, АО "Южуралмост", ООО "Кизилдорстрой".