Самолет из Тюмени в Сабетту совершил вынужденную посадку в Салехарде из-за плохой погоды

ТАСС, 11 марта. Самолет авиакомпании "Ямал", совершавший рейс из Тюмени в Сабетту (Ямало-Ненецкий автономный округ), совершил вынужденную посадку в Салехарде из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. Об этом ТАСС сообщили в справочной аэропорта Салехарда в среду.

По данным синоптиков, в среду в Сабетте наблюдается сильный ветер с порывами до 21 м/с.

"Самолет авиакомпании "Ямал", летевший из Тюмени в Сабетту, совершил у нас посадку из-за того, что в пункте назначения нет погоды. Сейчас пассажиры выгружаются, они останутся в Салехарде на ночь", - сказали в справочной аэропорта Салехарда.

Как уточнили в справочной, пассажиры смогут вылететь в пункт назначения утром в четверг.