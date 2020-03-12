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В ХМАО произошла авария на газопроводе "Газпром трансгаз Югорск"

Пострадавших нет

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 марта. /ТАСС/. Порыв магистрального газопровода "Надым - Пунга-1" "дочки" "Газпрома" (ООО "Газпром трансгаз Югорск") произошел в Ханты-Мансийском автономном округе в четверг утром, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Сегодня около 6 часов [утра] (около 04:00 мск - прим. ТАСС) поступила информация о порыве магистрального газопровода ООО "Газпром трансгаз Югорск". Пострадавших, разрушений нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел в 14 км от ближайшего населенного пункта. "Аварийный участок, по данным компании, перекрыт, на обслуживании потребителей это не сказалось", - добавил собеседник, уточнив, что обстоятельства произошедшего выясняются.

В настоящее время ТАСС не располагает комментарием "Газпром трансгаз Югорск".

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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