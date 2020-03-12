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Свердловский технопарк "Университетский" планируется расширить

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что это произойдет после того, как будет готов проект расширения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Технопарк высоких технологий "Университетский" в Свердловской области, который с декабря 2017 года является региональным оператором фонда "Сколково", планируется расширить. Об этом сообщил в четверг журналистам губерантор Евгений Куйвашев на площадке технопарка, где проходят мероприятия выездной сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).

"У нас есть планы по расширению технопарка. Я уверен, что как только будет готов проект, а уже ведется проектирование, мы будем расширять, потому что запросы на площади, запросы на те меры поддержки, которые мы оказываем, очень большие. Будем развивать дальше", - сказал Куйвашев, не уточнив сроки, когда технопарк будет расширен.

Технопарк высоких технологий "Университетский" - крупнейший в Свердловской области инновационный центр. Он создан с целью увеличения темпов роста экономики и решения социальных задач региона путем создания новых высокотехнологичных рабочих мест и условий для повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Миссия технопарка - развитие научно-технического, инновационного и промышленного потенциала области и всего федерального округа. "Университетский" является региональным оператором Фонда "Сколково".

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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