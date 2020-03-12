Карантин из-за гриппа и ОРВИ ввели на неделю в школах Урая в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 марта. /ТАСС/. Школы Урая (Ханты-Мансийский автономный округ) будут закрыты с 13 по 20 марта на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте администрации города.

Это второй случай в текущем году, когда в муниципалитете объявляется карантин в школах из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ранее он вводился с 11 по 21 февраля 2020 года.

"С 13 по 20 марта в школах Урая объявлен карантин в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания санитарно-противоэпидемической комиссии в администрации города", - отмечается в сообщении.

В муниципалитете по 20 марта отменяются занятия детей в учреждениях спорта и дополнительного образования, а также введен запрет на проведение массовых спортивных, культурных, зрелищных мероприятий в закрытых помещениях. "В настоящее время в Урае отмечается сезонный рост заболеваемости среди населения. Так, только за текущую неделю в поликлинику обратились 517 человек с симптомами ОРВИ, из которых подавляющее большинство - дети", - уточняется в сообщении.

Следующее заседание санитарно-противоэпидемической комиссии состоится 20 марта, на нем будет рассмотрен вопрос о продлении или отмене карантина.

Урай расположен на юго-западе Югры. В нем проживают около 40,2 тыс. человек. Основное нефтегазодобывающее предприятие - дочерняя компания "Лукойла" "Урайнефтегаз".