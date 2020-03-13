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Челябинский цинковый завод за пять лет вложит в экологическую модернизацию 4,6 млрд рублей

Планируется реализовать в том числе проекты по доочистке сточных вод, установке стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха

ЧЕЛЯБИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ, входит в "Уральскую горно-металлургическую компанию", УГМК) в 2020-2024 годах вложит в природоохранные мероприятия 4,6 млрд рублей, сообщил в пятницу директор предприятия Павел Избрехт полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

В пресс-службе предприятия ТАСС пояснили, что на эти средства в 2021 году будет построен склад концентратов № 2, что позволит снизить неорганизованные выбросы загрязняющих веществ - пыление при перегрузке концентратов. В 2022 году будет построен участок очистки газов от установок растворения вторичного цинкосодержащего сырья. Это сократит выбросы веществ второго класса опасности в два раза. Кроме того, в 2020-2024 годах будут реализованы проекты по доочистке сточных вод, установке стационарных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха, флотации цинковых кеков, по зарыблению озера Смолино.

ЧЦЗ является единственным производителем цинка в России. Предприятие выпускает высоколассный цинк высокой частоты марки Special High Grade, поставляя его для нужд отечественных предприятий. С 2010 по 2019 год объемы производства на ЧЦЗ выросли со 150 тыс. тонн до 200 тыс. тонн.

"Уральская горно-металлургическая компания" - российский горно-металлургический холдинг, производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов, свинца, селена, теллура, медного и никелевого купороса. В состав УГМК входят более 40 предприятий в России и за рубежом. Штаб-квартира компании располагается в городе Верхняя Пышма (Свердловская область).

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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