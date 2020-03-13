Форум "Пик IT" соберет около 2 тыс. участников в Уральском федеральном университете

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Профориентационный форум "Пик IT", организованный Уральским федеральным университетом, соберет 14 марта около 2 тыс. школьников и студентов. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в уральском информационном центре ТАСС член оргкомитета Ойбек Партов.

"Мы ждем всех, кто хочет определиться со своим будущем и, может быть, с настоящим, кто хочет просто послушать про IT-отрасли, про практику создания игр, про все те интересные темы, на которые можно поговорить с большим количеством индустриальных и IT-партнеров университета. Мы ожидаем около 1,5-2 тыс. школьников и студентов со всего Екатеринбурга и Свердловской области", - сказал он.

В программу "Пик IT" включены мастер-классы, беседы с ведущими специалистами крупных IT-компаний и большая панельная дискуссия, главной темой которой станет искусственный интеллект. "Упор мы будем делать на выставку партнеров на втором этаже главного учебного корпуса. <…> Что касается количества партнеров, то их будет 19. Это традиционные партнеры университета: СКБ-банк, Сбербанк, Уральский банк реконструкции и развития и так далее. Генеральный партнер - "СКБ-контур", - добавил Партов.

Познакомится с работой IT-предприятий изнутри приглашают не только абитуриентов и студентов, но и школьников среднего звена, отметила руководитель образовательных проектов компании "СКБ-контур" Екатерина Воронова.

"Пик IT" - это экспертная площадка Уральского федерального университета и компании "СКБ-контур" для встречи школьников, студентов, работодателей. Участники знакомятся с образовательными и карьерными возможностями, формируют целостное представление о профессии. Форум традиционно проходит 14 марта.