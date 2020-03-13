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УФО вошел в число округов с самым большим числом продаж некачественного топлива

По данным Росстандарта, в Курганской области доля заправок с нарушениями составляет 55%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Уральский федеральный округ (УФО) вошел в число округов с самой большой долей АЗС, продающих некачественное топливо, с показателем 31,9%. Такие данные были озвучены в пятницу в ходе общественных слушаний по качеству топлива на территории округа.

В соответствии с презентацией УМТУ Росстандарта, всего на территории РФ 17 субъектов, где количество заправок с некачественным топливом превышает 20%, в том числе, Уральский федеральный округ с показателем в 31,9%.

По данным ведомства, на территории округа наибольшее количество некачественного топлива продают в Курганской области, там доля заправок с нарушениями составляет 55%, далее следует Ханты-Мансийский автономный округ - Югра с показателем 33,3%, в Свердловской области выявлено 29,2% заправок с некачественным топливом и 15,4% в Тюменской области. На Ямале проводились только единичные проверки.

"Причина нарушений в том, что производится или ввозится из-за границы не только бензин и дизель, но и топливо, которое присадками можно на незначительное время довести до какого-то показателя, например, дизельного топлива", - пояснила ТАСС руководитель Уральского межрегионального территориального управления Росстандарта Светлана Михеева, уточнив, что реализация такого топлива идет через частные АЗС.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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