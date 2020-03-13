На Урале ожидаются снег и сильный ветер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер с порывами до 23 м/с в регионах Уральского федерального округа в выходные. Об этом сообщили в пятницу в региональных гидрометцентрах и пресс-службах управлений МЧС по региону.

"В Челябинской области [13 марта] облачно с пояснениями, ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега <…>. Температура воздуха ночью от минус трех до плюс двух градусов, днем от четырех до девяти градусов тепла. 14 марта на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра 18-23 м/с", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным Уральского гидрометцентра, в Свердловской области 14 и 15 марта ожидается ветер с порывами до 20 м/с. Дневная температура поднимется до семи градусов тепла, ночная - опустится до пяти градусов мороза. Синоптики прогнозируют умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

По информации Курганского гидрометцентра, в выходные в регионе возможны порывы ветра до 17 м/с. С 14 по 16 марта ночная температура останется низкой, до минус пяти градусов, дневная же повысится до плюс восьми градусов, возможны мокрый снег и дождь. В Тюменской области 14 марта ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, возможны сильные порывы ветра до 19 м/с, сообщили в региональном МЧС. Ночью температура воздуха опустится на три градуса ниже нуля, а днем поднимется до восьми градусов тепла.

По данным на сайте гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), 14 марта в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 17 м/с и гололед. Ночью местами, а днем в большинстве районов прогнозируются умеренные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до двух градусов ниже нуля, днем поднимется до плюс пяти градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе 14 марта ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС по региону. Порывы ветра местами достигнут 14 м/с, температура воздуха ночью составит три градуса ниже нуля, днем - два градуса тепла.

Температурные рекорды

Синоптики зафиксировали новый температурный рекорд для 12 марта в Тюмени - 10, 9 градусов тепла. Предыдущий рекорд в 5,1 градус тепла был зафиксирован более 30 лет назад, 12 марта 1989 года, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также новый температурный рекорд был зафиксирован вчера в Ханты-Мансийске. Температура воздуха поднялась до 6,1 градусов тепла. На сайте уточняется, что предыдущий температурный максимум составлял 3,6 градусов тепла в этот же день в 1984 году.

Ранее в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщалось, что в четверг, 12 марта, зафиксирован новый температурный рекорд в Екатеринбурге - 14 градусов. Предыдущий рекорд в 7,2 был зафиксирован 12 марта 2016 года.