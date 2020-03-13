Суд оправдал жителя ХМАО, в бане которого из-за пожара погибли восемь подростков

ТАСС, 13 марта. Апелляционная коллегия отменила приговор Сургутского районного суда Имаеву И. Р., ранее приговоренного к трем годам лишения свободы за действия, повлекшие смерть восьми подростков, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"Апелляционным приговором судебной коллегии по уголовным делам отменен приговор Сургутского районного суда. Имаев И. Р. оправдан по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - говорится в сообщении пресс-службы.

Трагедия в Лянторе (ХМАО) произошла в декабре 2015 года, когда на даче Имаева, куда приехали подростки для отдыха, погибли восемь человек в возрасте от 13 до 18. Растапливая печь-буржуйку, они допустили пожар в помещении. Подростки отравились угарным газом.