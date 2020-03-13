В приземлившемся в Екатеринбурге самолете не обнаружили взрывных устройств

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. В Екатеринбурге проверили самолет рейсом из Санкт-Петербурга, который "заминировали" неизвестные, взрывчатых устройств на борту не обнаружено. Об этом сообщили ТАСС источники в экстренных службах региона.

"Проверка самолета закончилась. Ничего опасного или подозрительного не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные "заминировали" пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, он совершил посадку в аэропорту Кольцово. Его проверили спецслужбы.