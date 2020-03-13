{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В приземлившемся в Екатеринбурге самолете не обнаружили взрывных устройств

О якобы минировании самолета сообщали неизвестные

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. В Екатеринбурге проверили самолет рейсом из Санкт-Петербурга, который "заминировали" неизвестные, взрывчатых устройств на борту не обнаружено. Об этом сообщили ТАСС источники в экстренных службах региона.

"Проверка самолета закончилась. Ничего опасного или подозрительного не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что неизвестные "заминировали" пассажирский самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, он совершил посадку в аэропорту Кольцово. Его проверили спецслужбы.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Суд оправдал жителя ХМАО, в бане которого из-за пожара погибли восемь подростков
В декабре 2015 года несовершеннолетние растапливали печь-буржуйку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС