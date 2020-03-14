Ельцин центр в Екатеринбурге закрывается с 16 марта из-за коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин центра в Екатеринбурге закрывается с 16 марта в связи с мерами по профилактике коронавируса. Об этом сообщается в субботу на сайте центра.

"Мы приняли непростое, но, как нам кажется, крайне необходимое в кризисной ситуации решение. В связи с пандемией коронавируса с 16 марта закрывается Музей Бориса Ельцина и наша Арт-галерея. Мы также отказываемся от проведения всех культурных, образовательных и развлекательных программ Центра", - говорится в сообщении. Отмечается, что, несмотря на финансовые потери, главным для центра является безопасность гостей и сотрудников.

Сроки возобновления работы в сообщении не указываются. Арендаторы Ельцин Центра - рестораны, магазины и офисы, в соответствии с информацией на сайте, будут принимать решение о закрытии самостоятельно.

"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.