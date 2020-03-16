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Из школы в Екатеринбурге из-за звонка о "минировании" эвакуировали 385 детей

Проводится обследование здания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Эвакуацию 385 детей из школы № 28 в Екатеринбурге провели из-за поступившего звонка о "минировании". В настоящее время проводится обследование здания, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе департамента образования администрации города.

"Поступил анонимный звонок о "минировании" школы № 28. Уже эвакуировали всех детей - 385 человек - в соседний детский сад № 555. В настоящее время компетентные органы уже проводят обследование здания", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что звонок поступил в 09:15 мск.

Теги
РоссияСвердловская область
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