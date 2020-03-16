Суд оставил без рассмотрения иск МТС-Банка о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги"

ТАСС, 16 марта. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа в понедельник оставил без рассмотрения заявление иска МТС-банка о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги", крупнейшей вертолетной компании в мире по величине и грузоподъемности флота, говорится в электронной картотеке суда.

"Информация о принятом судебном акте: оставить без рассмотрения", - говорится в картотеке.

13 января в суде представитель МТС-банка сообщал, что требования о признании "Ютэйр - Вертолетные услуги" банкротом основываются на договоре о предоставлении синдицированного кредита авиакомпании Utair от 19 ноября 2015 года. В 2018 и 2019 годах авиакомпания не выплатила проценты по кредиту в размере около 16 млн рублей. "Ютэйр - Вертолетные услуги" в данном договоре выступила поручителем.

МТС-банк входит в синдикат из 11 банков-кредиторов авиакомпании. Согласно картотеке, сумма исковых требований МТС-банка к "Ютэйр - Вертолетные услуги" составляет 16 млн 135,586 тыс. рублей. В качестве третьих лиц к иску привлечены четыре контрагента АК "Ютэйр": "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал". 19 и 20 марта 2019 года они подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей.

Ранее суд отказал компаниям "Флеш лайт капитал", "Юган-Юнион кард" и "Интер" в признании авиакомпании банкротом в связи с уплатой им долга, заседание по иску "Гидпромэнергострой" было отложено на 17 февраля 2020 года. Согласно картотеке арбитражных дел, сумма последнего иска составляет 363,2 тыс. рублей. В августе 2019 года оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

"Ютэйр - Вертолетные услуги" - крупнейшая вертолетная компания в мире по величине и грузоподъемности флота. Она является основным вертолетным оператором группы Utair, в которой эксплуатируется парк более чем из 320 воздушных судов разных типов - преимущественно семейства "Миль" и Airbus Helicopters. Вертолеты компании обслуживают клиентов на четырех континентах.