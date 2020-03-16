{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Коллекцию графики, скульптуры и фото Сальвадора Дали представят в Екатеринбурге

Для безопасности посетителей в галерее установили диспенсеры с дезинфицирующим средством и будут бесплатно выдавать медицинские маски

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Выставка коллекции графики, скульптуры и фотографий Сальвадора Дали "Сюрреализм - это Я" из галереи современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург) откроется в екатеринбургской галерее "Синара Арт" 20 марта, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Синара Центра".

Запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса на планах организаторов не сказался. Как и планировалось, выставка откроется на этой неделе и будет работать до 31 мая. Для безопасности посетителей в галерее установили диспенсеры с дезинфицирующим средством, продезинфицируют помещения и будут бесплатно выдавать медицинские маски.

"Выставка Сальвадора Дали представит широкий спектр творчества художника: в Екатеринбург прибудут графические серии, скульптуры из стекла, барельефы и оригинальные фотографии. Галерея современного искусства PS Gallery на данный момент представляет самую большую в России коллекцию графики и объектов великого испанца", - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены, в частности, 11 графических серий, среди которых "Посвящение Леонардо да Винчи" и "Капричос Гойи Сальвадора Дали". Также в Екатеринбург привезли барельефы и скульптуры из стекла, некоторые из них покажут широкой публике впервые. Кроме того, гости выставки смогут посетить зал мультимедиа, где представленные экспонаты "оживут".

"Творческое наследие Дали - это бескрайний простор для исследований, и чем большее знаешь и видишь, тем больше хочется погружаться в созданный гением мир сюрреализма. Мы совместно с галереей "Синара Арт" готовились к этой выставке больше года, а формирование экспозиции в таком развернутом масштабном формате заняло много лет", - цитирует пресс-служба коллекционера и владельца PS Gallery Павла Башмакова.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Суд оставил без рассмотрения иск МТС-Банка о банкротстве "Ютэйр - Вертолетные услуги"
Ранее представитель банка сообщал, что требования о признании компании банкротом основываются на договоре о предоставлении синдицированного кредита авиакомпании Utair от 19 ноября 2015 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС