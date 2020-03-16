Коллекцию графики, скульптуры и фото Сальвадора Дали представят в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Выставка коллекции графики, скульптуры и фотографий Сальвадора Дали "Сюрреализм - это Я" из галереи современного искусства PS Gallery (Санкт-Петербург) откроется в екатеринбургской галерее "Синара Арт" 20 марта, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе "Синара Центра".

Запрет на проведение массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса на планах организаторов не сказался. Как и планировалось, выставка откроется на этой неделе и будет работать до 31 мая. Для безопасности посетителей в галерее установили диспенсеры с дезинфицирующим средством, продезинфицируют помещения и будут бесплатно выдавать медицинские маски.

"Выставка Сальвадора Дали представит широкий спектр творчества художника: в Екатеринбург прибудут графические серии, скульптуры из стекла, барельефы и оригинальные фотографии. Галерея современного искусства PS Gallery на данный момент представляет самую большую в России коллекцию графики и объектов великого испанца", - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены, в частности, 11 графических серий, среди которых "Посвящение Леонардо да Винчи" и "Капричос Гойи Сальвадора Дали". Также в Екатеринбург привезли барельефы и скульптуры из стекла, некоторые из них покажут широкой публике впервые. Кроме того, гости выставки смогут посетить зал мультимедиа, где представленные экспонаты "оживут".

"Творческое наследие Дали - это бескрайний простор для исследований, и чем большее знаешь и видишь, тем больше хочется погружаться в созданный гением мир сюрреализма. Мы совместно с галереей "Синара Арт" готовились к этой выставке больше года, а формирование экспозиции в таком развернутом масштабном формате заняло много лет", - цитирует пресс-служба коллекционера и владельца PS Gallery Павла Башмакова.