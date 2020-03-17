"Евраз" создаст производство железнодорожных колес в "Титановой долине"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. "Евраз" создаст производство железнодорожных колес мощностью 200 тысяч колес в год, сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений "Урал" компании "Евраз" во вторник.

"Инвестиции в строительство [производства железнодорожных колес] оцениваются в 16 млрд рублей. Мощность нового цеха составит 200 тысяч железнодорожных колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на 2022 год", - говорится в сообщении.

Строительство и управление колесным производством будет осуществлять ООО "Аллегро" - совместное предприятие "Евраза" и ООО "Рейл Сервис", холдинговой компании, владеющей вагоноремонтными активами.

"Мы считаем рынок железнодорожных колес перспективным. Создание нового колесного производства позволит нам увеличить объемы выпуска продукции, востребованной потребителями", - приводятся в сообщении слова вице-президента "Евраза", руководителя дивизиона "Урал" Дениса Новоженова.

По информации компании, производство будет размещено на площадке особой экономической зоны "Титановая долина" в Свердловской области.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, которые также приводятся в сообщении, правительство региона создает необходимые условия для стимулирования инвестиционной активности в регионе. "Поэтому закономерной станет и наша поддержка при организации нового производства на площадке особой экономической зоны "Титановая долина" в Верхней Салде. Для региона особое значение имеют планы по созданию здесь 425 новых рабочих мест", - отметил Орлов.

О компании и ОЭЗ

"Евраз" - международная металлургическая и горнодобывающая компания, работающая в России, США, Чехии, Италии, Великобритании, Казахстане, Канаде и на Украине. Один из крупнейших в мире производителей железнодорожных рельсов, стали, ванадия. Штаб-квартира расположена в Москве.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири. Первая площадка ОЭЗ - "Салда" - получила свой статус на территории Верхней Салды в декабре 2010 года. Она рассчитана на крупные производственные проекты, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию и тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", она рассчитана на высокотехнологичное производство, ориентированное на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку - здесь развивается авиастроительный кластер.