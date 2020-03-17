{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Евраз" создаст производство железнодорожных колес в "Титановой долине"

Компания планирует вложить в проект 16 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. "Евраз" создаст производство железнодорожных колес мощностью 200 тысяч колес в год, сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений "Урал" компании "Евраз" во вторник.

"Инвестиции в строительство [производства железнодорожных колес] оцениваются в 16 млрд рублей. Мощность нового цеха составит 200 тысяч железнодорожных колес в год с возможностью увеличения до 300 тысяч. Старт производства намечен на 2022 год", - говорится в сообщении.

Строительство и управление колесным производством будет осуществлять ООО "Аллегро" - совместное предприятие "Евраза" и ООО "Рейл Сервис", холдинговой компании, владеющей вагоноремонтными активами.

"Мы считаем рынок железнодорожных колес перспективным. Создание нового колесного производства позволит нам увеличить объемы выпуска продукции, востребованной потребителями", - приводятся в сообщении слова вице-президента "Евраза", руководителя дивизиона "Урал" Дениса Новоженова.

По информации компании, производство будет размещено на площадке особой экономической зоны "Титановая долина" в Свердловской области.

По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, которые также приводятся в сообщении, правительство региона создает необходимые условия для стимулирования инвестиционной активности в регионе. "Поэтому закономерной станет и наша поддержка при организации нового производства на площадке особой экономической зоны "Титановая долина" в Верхней Салде. Для региона особое значение имеют планы по созданию здесь 425 новых рабочих мест", - отметил Орлов.

О компании и ОЭЗ

"Евраз" - международная металлургическая и горнодобывающая компания, работающая в России, США, Чехии, Италии, Великобритании, Казахстане, Канаде и на Украине. Один из крупнейших в мире производителей железнодорожных рельсов, стали, ванадия. Штаб-квартира расположена в Москве.

"Титановая долина" - одна из десяти особых экономических зон промышленно-производственного типа в России, является единственной на Урале и в Сибири. Первая площадка ОЭЗ - "Салда" - получила свой статус на территории Верхней Салды в декабре 2010 года. Она рассчитана на крупные производственные проекты, ориентированные на механообработку, деревообработку, металлургию и тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", она рассчитана на высокотехнологичное производство, ориентированное на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроение, сборку - здесь развивается авиастроительный кластер.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Utair приостановила рейсы в Армению, Азербайджан, Белоруссию и Таджикистан
Решение будет действовать до конца апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС