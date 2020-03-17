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Доля экспортных автоперевозок российскими компаниями впервые превысила импортные

В 2019 году удельная доля экспортных перевозок достигла 51%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Удельная доля экспортных перевозок российскими автотранспортными компаниями впервые превысила импортные и составила 51% в 2019 году, сообщил во вторник руководитель департамента организации перевозок администрации Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Андрей Лохов на региональной конференции АСМАП в Уральском федеральном округе (УрФО) "Развитие экспорта транспортных услуг в регионах Урала".

"Удельная доля экспортных перевозок достигла у них 51%, в прошлые года преобладал импорт. Мы ушли от проблемы порожних пробегов. Загрузка в прямом и обратном направлении в результате роста экспорта практически выровнялась", - сказал Лохов.

Он добавил, что объем международных автомобильных перевозок на российском рынке в прошлом году увеличился по российским перевозчикам на 4,3% по сравнению с 2018 годом. Доля участия отечественных транспортных компаний на рынке увеличилась с 44 до 45% в 2019 году.

Прирост участия российских перевозчиков отмечен на следующих направлениях: Турция, Азербайджан, Сербия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Финляндия.

Руководитель филиала АСМАП по УрФО Александр Салаутин отметил, что экспорт транспортных услуг России за девять месяцев 2019 года составил $623 млн, из них $537 млн - автомобильные грузовые перевозки.

Автоперевозки в УрФО

Лохов отметил, что уральский регион по своей специфике является одним из самых экспортно-ориентированных в РФ. "Так, доля перевозок грузов автомобильным транспортом на международном направлении из УрФО составила порядка 70%. Импорт только 30%", - сказал он, уточнив, что на территории УрФО лидером является Свердловская область.

Объем грузоперевозок на территории области в 2018 году составил 533,7 тыс. т, в 2019 - 537,8 тыс. т. Для сравнения в Курганской области те же показатели составляют 14,1 тыс. т в 2018 году и 24,7 тыс. т в 2019 году.

Заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин отметил, что необходимость снижения затрат при транспортировке товаров за рубеж отмечена многими экспортно-ориентированными предприятиями Свердловской области.

"В связи с этим развитие международной кооперации мы видим, в том числе, в развитии транспортно-логистической инфраструктуры. Один из способов снижения затрат на перевозку мы видим в загрузке транспортных потоков в обе стороны", - уточнил замминистра.

Об АСМАП

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) образована в 1974 году. Она объединяет около 1400 автотранспортных компаний, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в международном автомобильном сообщении. Основные задачи АСМАП - защита и представление интересов членов ассоциации, создание благоприятных условий для развития международных автоперевозок, повышение конкурентоспособности отечественных предприятий.

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