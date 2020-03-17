Рост производства антисептиков и дезинфекция метро. УФО принимает меры против коронавируса

Власти регионов для снижения рисков распространения нового коронавируса в первую очередь ограничили проведение массовых мероприятий. Из-за этого организаторы выставок и форумов начали переносить их на полгода и более. Например, под ограничение попал пятый Всероссийский конгресс "Промышленная экология регионов", который должен был пройти в Екатеринбурге 23-24 марта 2020 года. На нем планировали собраться представители власти, бизнеса и науки. Его проведение пока что определено на осень текущего года, говорится в сообщении на сайте организаторов.

В УрФО зафиксировано два случая заражения коронавирусом, оба - в Тюменской области. Первый зарегистрирован 31 января у китайской студентки. Она выписана 11 февраля, у тех, кто с ней контактировал, не был выявлен вирус. Второй случай зарегистрирован 15 марта у жителя региона, который вернулся из заграничного отпуска. Он находится на лечении в областной инфекционной клинической больнице, его состояние оценивается как стабильное.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Организаторы форумов и выставок, которые должны были пройти в марте-апреле в регионах Уральского федерального округа (УФО), переносят их проведение на более поздний срок из-за коронавируса. На фоне растущего числа зараженных в РФ свердловские власти объявили об увеличении производства дезинфицирующих материалов, проводится усиленная санитарная обработка в метро, а тюменские медики рассказывают, как сделать маску своими руками, если не удается купить ее в аптеке, сообщили ТАСС власти регионов.

Выставка охоты, рыбалки и активного отдыха "Калибр", которая планировалась с 9 по 12 апреля в международном выставочном центре "Екатеринбург-экспо", тоже переносится, но на неопределенный срок. Ежедневно ее должны были посещать 2,5 тыс. человек, отметили ТАСС пресс-секретарь выставки Сергей Васильев.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) на октябрь 2020 года перенесен Югорский промышленно-инвестиционный форум, сообщили ТАСС в Фонде развития Югры. Изначально на него со 2 по 3 апреля планировали приехать около 500 участников из регионов России, а также из США, Италии, Чехии, Словакии, Азербайджана. Кроме того, в ХМАО приостановлено проведение мероприятий от 20 и более человек, в которых принимают участие иностранные граждане.

В Ямало-Ненецком автономном округе сразу два крупных мероприятия перенесли из-за коронавируса. Под ограничение попали полуфинал всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" (планировался 17-19 марта в Салехарде) и научная конференция "Искусственный интеллект в медицине". Новые даты проведения пока не определены.

Увеличение производства

Одновременно предприятия в регионах Урала увеличивают производство медицинских масок, антисептиков и специальной аппаратуры. В частности, в Свердловской области четыре завода по производству дезинфицирующих средств увеличат объем производства. По словам заместителя губернатора региона Павла Крекова, дефицита данных средств удастся избежать.

Хуже дела обстоят с производителями масок. В регионе уже есть нехватка, их производством занимается всего две компании. "Их мощности сейчас загружены максимально, но спрос очень высокий, и маски практически моментально сметаются. Плюс значительная их часть поставляется в лечебные учреждения", - отметил замгубернатора на пресс-конференции во вторник.

Также область планирует закупку специальной медицинской аппаратуры. "У нас местный производитель - Приборостроительный завод - производит очень хорошие аппараты искусственной вентиляции легких, сейчас у них на складе где-то около 20 аппаратов есть, которые мы дополнительно на всякий случай возьмем", - уточнил Креков.

Дефицит масок есть и в Тюменской области. Местный департамент здравоохранения опубликовал видеоинструкцию, как ее сделать своими руками. На это уйдет пять минут и 90 см марли.

Контроль и дезинфекция

Свердловские власти с 17 марта усилили обработку дезинфицирующими средствами общественных пространств, в том числе подъездов жилых домов, метрополитена, торговых центров, сообщил Креков. Управляющим компаниям уже направлены рекомендации по дезинфекции. Средства на эти цели будут выделяться из резервного фонда региона. Особые меры, например, ввели и в мэрии Екатеринбурга. Со вторника у всех сотрудников и посетителей на входе измеряют температуру.

В тюменском аэропорту Рощино для контроля температуры у пассажиров закупили два тепловизора. Лица пассажиров, у которых обнаружена повышенная температура, будут выводиться на отдельный экран, их фотографии можно будет распечатать. Кроме того, в регионе заработали горячие линии областного департамента здравоохранения и управления Роспотребнадзора.

Меры профилактики коронавируса введены и на единственной в округе атомной электростанции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Белоярской АЭС (Свердловская область), перед каждым рабочим днем у сотрудников будут измерять температуру, а в течение дня рабочие места будут подвергать дополнительной санобработке. Совещания будут проводиться по видеосвязи или телефону. Работникам рекомендовано носить маски в общественных местах и чаще мыть руки или обрабатывать их антисептиком.

О вирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 93 случая инфицирования.