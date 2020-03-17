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В Курганской области высадят лес в виде надписи "75 лет Победы"

Длина всей надписи составит около 450 м

ТАСС, 17 марта. Правительство Курганской области приняло решение высадить на территории региона сосны в виде надписи "75 лет Победы" в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, длина надпись составит 450 м, сообщили во вторник в пресс-службе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

"Правительством Курганской области в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне было принято решение о создании на территории лесного фонда области геоглифа (нанесенный на землю большой геометрический или фигурный узор - прим. ТАСС) "75 лет Победы". Надпись будет заложена в мае 2020 года путем посадки лесных культур саженцами сосны в Кетовском районе на расстоянии шести км от города Кургана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что высота букв составит 50 м, ширина - 25 м, а длина всей надписи - около 450 м.

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